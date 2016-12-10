MÜSİAD Konya Şubesinden dövize hayır TLye evet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yastığının aşağı döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL’ye dönüştürsün. Türk Lirası, altın bedel kazansın” çağrısına MÜSİAD Konya Şubesi’nden de yardım geldi.

Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dıştan sivil toplum örgütlerinden biri olan MÜSİAD, tüm üyelerini TL kampanyasına destek olmaya çağırdı. Başkan Lütfi Şimşek, dövizin bugünkü durumuna küresel dalgalanmaların yanı sıra bariz bir manipülatif hareketin de sebep olduğunu ve bu durumdan TL’nin bedel kazanarak çıkacağını vurguladı. Başkan Yıldırım, alınması gereken hesaplı tedbirlerle ilgili de önerilerde bulunarak, “Kısa ve orta vadede atılacak adımların iyi bir şekilde planlanması ve gerekenlerin seri bir şekilde yapılması ve kamuoyuna iyi anlatılması gerekmektedir. Dövizde yaşadığımız dalgalanmaların sadece küresel kaynaklı olmadığı, ancak ülkemizin finansal altyapısından da kaynaklanmadığı açıkça ortadadır. Manipülatif bir hareketle karşısında karşıyayız. Bu manipülasyona neden olanlara yaptırım uygulanması ve yurt içinde TL’ye değerinde kaybettirmeyi hedefleyenlerin ellerinden de bu fırsatın alınması gerekiyor” dedi.

“Tasarruflarımızı TL ile yapalım”

Başkan Yıldırım vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklama ettiği, Sayın Başbakanımızın gerekli tedbirleri olmak için araştırmalar yürüttüğü ve halkımızın da yardım verdiği, ’Dövizini bozdur, tasarrufunu TL ile yap” çağrısı özellikle bu dönemde sahip çıkmamız gereken bir davranıştır. MÜSİAD Konya Şubesi olarak bu çağrıyı destekliyor, üyelerimiz ve vatandaşlarımızı da yardım olmaya çağırıyoruz. Bunu ilk kez yapması gerekenlerin başında halk kurum ve kuruluşları gelmektedir. Firmalara her zamanki tavsiyemiz olan hangi para biriminden gelirin varsa, o para biriminden borçlan” çağrısında bulundu

“Yurtiçindeki döviz manipülasyonuna engel olalım”

Yurt içinde yapılan döviz manipülasyonuna değinen Yıldırım, ”BDDK, Merkez Bankası ve yetkili kurumlar bunu saptama edebilecek ve gerekeni yapabilecek altyapı ve yetkiye sahiptir. Gereken yapılmalıdır. Döviz/TL parite değişiminin bir ayağı da TL’dir. O halde, manipülasyona fırsat sağlayabilecek bir TL imkanı oluşturulmamalıdır. Millet kurumları da bilhassa bu dönemde, önceliği millet bankalarına vererek mevduatlarına yüksek faiz elde etme yarışını bırakmalıdır. Bu mevduata, enflasyonu geçmeyecek, hatta bir arz altında kalacak bir faiz kısıtı getirilebilir. Bu mevduatın vadeleri, minimum 6 ay olacak şekilde çabuk yenilenmelidir. Mevduat karşılığı promosyon alımları derhal durdurulmalıdır. Halk, özel sektör ve kişisel ayrımı yapılmadan, 6 ay ve daha uzun vadeli TL mevduata yüzde 10’luk kazanç vergisi stopajı bu dönemde sınırlanmalıdır. Bunların yapıldığı bir süreçte, Merkez Bankası da faiz artırımı konusunda daha tedbirli olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Teminat açığı sorunu çözülmezse özel sektör tıkanır”

Kredilerle ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Şimşek, ”Daha önce düşük kur değerinden kullanılan kredilerde teminat açığına düşülmesi meslek dünyası için kritik önemdedir. Özel sektör, döviz kredisi borcunu ödeme zamanı gelince, ödeyebilecek olsa bile, bugünkü güvence açığı sorunu çözülmezse tıkanır. Bunu çözmenin yolu, en azından bu geçiş süresince döviz borcu teminatlarının döviz kredisinin alındığı kur üzerinden değerlendirilmesi olmalıdır” dedi.