MÜSİAD Konya Şubesinden Konya Barosuna ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konya Barosu Başkanı Avukat Mustafa Aladağ’ı kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Dr. Lütfi Yıldırım, MÜSİAD Konya Şubesi’nin faaliyetleri hakkında veri verdi. Konya’nın geleceğine ışık tutacak birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Yıldırım, “Bu projelerden en önemlilerinden bahsedecek olursak Konya’mızın ulaşım raporu, mavi tünel, lojistik merkez projesidir. Hazırladığımız projelerimizin birçoğu devlet projesi haline dönüşmüştür. Hem Mavi Tünel projesi bilindiği gibi asırlık bir projedir. Bunu MÜSİAD Konya Şubesi olarak yeniden gündeme getirdik ve gün yüzüne çıkardık. 2005 yılında Lojistik Köy kurulması fikrinin oluşturduk. Şahsımın Başkanı olduğu bir kurul kurarak 200’ün üzerinde ziyaret gerçekleştirerek Konya’nın lojistik merkezine ihtiyacı olduğunu işledik. Süreç beklediğimizden uzun oldu. Projeye ara sıra müdahale ederek kurulacak alanı 300 bin metrekareden bir milyon 300 bin metre kareye çıkarttırdık. Yeni Konya Çevre Yolu projesi, Konya-Mersin, Antalya ve Kayseri demiryolu projesinde de önemli çalışmalarımız olmuştur” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ ise, “Konya’mızın geleceğine ışık tutacak, MÜSİAD Konya Şubesi’nin yapacağı faaliyetlere takviye vermeye her zaman hazırız. Türkiye’nin 7’inci büyük Barosu olarak Konya Barosu’nun kurumsal kimliğini her tarafta oluşturacağız. Yapacağımız çalışmalarla Konya Barosu’nu adalet ettiği yere getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Yıldırım, ziyaretin sonunda Baro Başkanı Aladağ’a MÜSİAD Konya Şubesi’nin faaliyetlerini anlatan bülteni taktim etti.