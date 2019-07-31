MÜSİAD üyeleri “İş ve Dost Meclisi”nde buluştu

SİVAS (AA) – MÜSİAD üyeleri, "İş ve Dost Meclisi" programında, MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş ve Dost Meclisi programı kapsamında her ay farklı bir konu ve konukla üyeler bir araya geliyor.

MÜSAD Genel Merkez Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin konuk olduğu programda, "Bölgesel Kalkınmada MÜSİAD'ın Rolü", "MÜSİAD Tazelenme Süreci" ve birçok konu masaya yatırıldı.

Şekerli, programda yaptığı konuşmada, "Bölgesel kalkınmayı, bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin en önemli koşullarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Sivas Başkanı Salim Eminoğlu ise "Bizleri kırmayarak programımıza katkı sağlayan Genel Merkez yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yapacağımız programlarda üyelerimizin gerek kişisel gelişimlerine yönelik gerekse de iş yaşamlarına yönelik toplantılar yapmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.