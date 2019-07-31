MÜSİAD üyeleri “İş ve Dost Meclisi”nde buluştu
SİVAS (AA) – MÜSİAD üyeleri, "İş ve Dost Meclisi" programında, MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş ve Dost Meclisi programı kapsamında her ay farklı bir konu ve konukla üyeler bir araya geliyor.
MÜSAD Genel Merkez Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin konuk olduğu programda, "Bölgesel Kalkınmada MÜSİAD'ın Rolü", "MÜSİAD Tazelenme Süreci" ve birçok konu masaya yatırıldı.
Şekerli, programda yaptığı konuşmada, "Bölgesel kalkınmayı, bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin en önemli koşullarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Sivas Başkanı Salim Eminoğlu ise "Bizleri kırmayarak programımıza katkı sağlayan Genel Merkez yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yapacağımız programlarda üyelerimizin gerek kişisel gelişimlerine yönelik gerekse de iş yaşamlarına yönelik toplantılar yapmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
-
MÜSİAD üyeleri “İş ve Dost Meclisi”nde buluştu
-
Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarılar
-
Ilgın Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
-
Beypazarı'nda arı yetiştiriciliği kursu düzenlenecek
-
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
-
“Rabb'im hiçbir eve şehit ateşi düşürmesin”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]