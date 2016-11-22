MÜSİADda tecrübe paylaşımı toplantısı

Genç MÜSİAD Konya Şubesi göre düzenlenen deneyim paylaşımı toplantılarına, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram Sade katıldı.

MÜSİAD Konya Şubesi kısa toplantı salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Emre Babayiğit, Genç MÜSİAD’ın çalışmaları hakkında data verdi. Başlangıç konuşmasının arkasında sözü bölge KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Genç MÜSİAD üyelerine kayda değer tavsiyelerde bulundu. Rektör Sade, eğitim hayatında karşılaştığı zorluklardan bahsederek, “Babam okuma yazma bilmezdi ama 8 kardeşime de gazeteyi bir uçtan bir uca kadar saatlerce okuturdu. Tarihe de merakı çok fazlaydı. Kitapların hepsini okutur ve can kulağıyla dinlerdi. Babam okuma yazma bilmemesine karşın müthiş bir kültür ve bilgi birikimine sahip olmuştu. Yani Anadolu insanını cahil olarak görmemeliyiz. Cahilliği okuma yazma olarak değerlendirmemeliyiz. Anadolu insanı çocuklarının geleceğine dönük ufuklar çizecek değin engin bir görüşe sahiptir. Ben babamda bunu çok gördüm. Benim hayatımda ideallerimin olmasın da onun çok manâlı payı vardır. Lise döneminde ne bulduysam okudum. Bol bol kitap okuyun ve çocuklarınıza mutlaka kitap okutun. Benim bir idealim vardı. Üniversite yıllarımdaki iki hocamın davranışlarını örnek aldım ve mesleğimi seçtim. İnsan yönünü mutlaka zamanında çizmesi gerekiyor. Kendi geleceği ile ilgili ihtiyaçları nelerse kesin bir donanıma sahip olmalı. Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladığım dönemlerde Cumartesi ve Pazar günü işe giderdim. Bir barakada yaşantımı sürdürdüm. İdeallerim vardı ve hiç zorlanmadım. Ayrıca şunu söyleyeyim hiçbir zaman bu maaş acaba benim hizmetimin karşılığı mı, yoksa yok mi, daha fazla mu yargı ediyorum diye sorgulamadım. Ama ben şunu düşünürdüm, aldığım maaşı hak ediyor muyum? Hala aldığımı yargı ettiğime inanmıyorum. Hiçbir işte ücret talebim olmadı. Devletin verdiğini de Vakıf üniversitesinin verdiğini de pozitif gördüm. Meslek adamı olsaydım çalışana adalet ettiğini veriyor muyum diye bunun da hesabını yapardım. Bunun mücadelesi içinde olurdum. Akademik hayatımda araştırmalara fazla tartma verdim ve projeler üretmeye çalıştım. Siz de araştırın ve proje üretin. Şunu unutmayın oysa; insan isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Siz yeter ancak isteyin ve azmedin” diye konuştu.

Program, MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Babayiğit’in Prof. Dr. Bayram Sade’ye günün anısına armağan takdim etmesiyle sona erdi.