MÜSİADda Türkiyede Uluslararası Doğrudan Yatırımlar konulu panel

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından “Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar” konulu panel düzenlendi.

MÜSİAD Konya Şubesi kısa toplantı salonunda gerçekleştirilen panelde Türkiye’de uluslararası ilk elden yatırımlar masaya yatırıldı. Panele fazla sayıda Genç MÜSİAD üyeleri katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Emre Babayiğit, Türk ekonomisinin büyümeyi, istihdamı, refahı ve kalkınmayı kasıt alan bir ekonomi olduğu belirtti. Babayiğit’in konuşmasının arkasından panele geçildi.

Panelde, Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ajans hakkında bilgiler verdi. 2006 yılında Başbakanlığa emrindeki olarak kurulan ve faaliyetlerine 2007 yılında başlayan ajansın 20 ülkede aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Dağlıoğlu, “Yatırım Yardım ve Tanıtım Ajansının amacı Türkiye’yi bir meslek merkezi olarak milletlerarası arenada pazarlamak. Bu çerçevede 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin yüksek teknolojili imalatına, ihracat ve Ar-Ge üssü’ne dönüşmesine, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın (EMEA) yönetim, ticaret ve finans merkezi haline gelmesine katkı maddesi sağlamaktır. Ülkemizi yurt dışarıda tanıtmaya karşın çalışmalarımızı artırdık. Bu sayede yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara ülkemizde bahşedilen kolaylıklar hakkında bilgiler vermekteyiz” dedi.

Panelin sonunda MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Emre Babayiğit, Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu’na hediye verdi.