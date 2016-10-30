Müslüm Gürses kabri başında anıldı

Müslüm Gürses’in Zincirlikuyu’daki kabri başında gerçekleşen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Anma programına Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur ve fazla sayıda hayranı katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende sanatkâr için dua edildi.

Gürses’in eş Muhterem Nur, “Bu değin sevgiyi, bu kadar insanı gördüğüm için fazla mutluyum. Eşimi kaybettiğim için çok üzgünüm, fazla üzülüyorum fakat bunca insan onu unutmadı. 3 yıldır defalarca beraberiz. Sonradan uzaklardan gelenler var, çok teşekkür ediyorum sağolsunlar” dedi.

Anma programında Müslüm Gürses’e benzer hayranları da uyarı çekti. Mevlid programı için Kilis’cilt geldiğini söyleyen Mehmet Özkar, “Daima dediğimiz gibi biz babanın evlatlarıyız, şarkılarıyla büyüdük. Elimizden geldiğince babayı yalnız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Benim tanışma fırsatım olmadı. Cenazesinden 25 gün kadar önce geldim burada kaldım İstanbul’da. Yoğun bakıma iki kere gittim doktorlar göstermedi, kısmet olmadı” ifadelerini kullandı.

Ufuk Kıvık