Muşta TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Ulusal Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve TÜBİTAK Alan Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri katıldı. Toplantının başlangıç konuşmasını yapan İl Ulusal Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Muş’ta TÜBİTAK’a sunulan projeler hakkında data vererek, birçok projenin desteklendiğini söyledi. Öğrencilerin kendilerini ifade etme ve özgüven noktasında projelerin önemli bir ağırlık arz ettiğini dile getiren Cevdet Arslan, “Öğrencilerimizin kendilerini ifade etme, kendilerine güven kazanma anlamında fazla manâlı projelerimiz var. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin rehberliğinde herhangi bir proje veya sergiye katıldığı zaman kendilerine güven gelir. Biz de bu projeler ile kendimizi yeniliyoruz. Sadece TÜBİTAK yok, öteki Avrupa projelerinde de böyle. Son yıllarda doğrusu Muş ilimizde kayda değer anlamda projeler çıkardık. Zor iş başlanılmayan iştir. Çalışkan çalıştığımız süre olacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve TÜBİTAK Alan Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç da, TÜBİTAK´la ilgili yapılan projeler hakkında veri vererek, “Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri, temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yol göstermek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca biyoloji, kodlama, fizik, kimya, matematik, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, teknolojik tasarım ve değerler eğitimi dallarında Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenmektedir” biçiminde konuştu.

Nejdet Hediye