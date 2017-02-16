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Mustafa Denizli Eskişehirspor ile ilk antrenmanına çıktı

16 Şubat 2017 Perşembe, 17:35

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ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Denizli, takımıyla ilk antrenmana çıktı.

Deneyimli teknik adam Denizli, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde futbolcularla toplantı yaptı.

Toplantının ardından Denizli idaresindeki futbolcular, 19 Şubat’ta deplasmanda yapacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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