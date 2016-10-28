Müşterek Taarruz Uçağı teslimat tarihleri açıklandı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Binali Şimşek başkanlığında yapılan ilk icra komitesi toplantısı olması sebebiyle Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde başta müsteşarlığın devir alanları ve tedarik fonksiyonları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun son durumu hakkında veri verildiği belirtildi. Açıklamada, değerleme çalışmaları tamamlanan projelerde alınan kararlar hakkında bilgi verilerek, “Üretiminde ortağı olduğumuz Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi kapsamında ülkemiz namına alımı planlanan uçakların birincil parti imalatları başlamış olup, teslimatlar 2018 yılından itibaren başlayacaktır. Bu kapsamda ikinci parti siparişi karara bağlanmıştır. Teslimat 2021-2022 arasında gerçekleşecektir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Elektronik Yardım (ED) Sistemi Projesi, Portatif Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi, yeni nesil hafif zırhlı araç zorlama grubu geliştirilmesi projesi, Milli Karşılıklı Elektronik Harp Veri Bankası (MMEHBB) Projesi, Elektronik Harp Komuta, Yoklama ve Koordinasyon Sistemi (EHKKKS) Projesi, TSK Siber Savunma Merkezi (SİSAMER) Projesi, Geliştirilmiş Saklama Ağı Projesi, Uzun Ufuk Lojistik Destek Projesi, Komuta Kontrol Uçağı (KKU) Lojistik Destek Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın muhtelif ihtiyaçları kapsamında gemi temini ve Seahawk Helikopterlerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında sözleşme görüşmelerine başlanması hususunda müsteşarlığımız yetkilendirilmiştir. Keza mahsul odaklı alt sistem, bileşen ve teknolojilerin kazanılması hedefiyle teknolojik yetkinlik düzeyinin ileri seviyelere taşınabilmesi için AR-GE’ye ayrılan yıllık kaynağın arttırılmasına karar verilmiştir.”