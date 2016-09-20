'Musul DAEŞ'ten mutlaka geri alınacak'

ABD Başkanı Obama, Musul’un terör örgütü DAEŞ’ten mutlaka geri alınacağına inandığını belirterek, “Bu yıl sonunda Musul’la ilgili daha ileri adımları göreceğimizi ümit ediyorum.” dedi.

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Barack Obama, Musul’un terör örgütü DAEŞ’ten mutlaka geri alınacağına inandığını belirterek, “Bu yıl sonunda Musul’la ilgili daha ileri adımları göreceğimizi ümit ediyorum.” dedi.

Obama, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile New York’ta yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İbadi ile en son bir yıl önce yüz yüze görüştüğünü hatırlatan Obama, bu süreçte Irak halkı ve güvenlik güçlerinin DAEŞ ile mücadelede büyük bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Obama, Irak’ın koalisyon üyesi ülkelerle koordinasyon halinde çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Musul’un DAEŞ’ten geri alınması için yapılacak operasyonla ilgili İbadi ile görüştüklerini aktaran Obama, “Bu yıl sonunda Musul’la ilgili daha ileri adımları göreceğimizi ümit ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“Musul’un geri alınacağından eminim”



Obama, bu operasyon kapsamında ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Irak güvenlik birimleri ve Peşmerge unsurlarının ortak koordinasyonu ile Musul’un geri alınacağından emin olduğunu ifade etti.

Sadece Musul’un geri alınması değil, bu gerçekleştikten sonra kentin onarımı ve sakinlerinin güvenliği için atılması gereken adımlara da hazırlık yaptıklarını bildiren Obama, “Yerlerinden olmuş halka gıda, barınma ve acil insani yardım anlamında gerekenleri temin edeceğiz.” diye konuştu.

Irak’ta DAEŞ ile mücadele kapsamında hala atılması gereken birçok adım olduğuna işaret eden Obama, gerekli kaynakların sağlanması için Kongre’ye başvuracaklarını ve diğer ülkelerin desteğini isteyeceklerini sözlerine ekledi.

“Birkaç ay içinde Musul’u DAEŞ’ten kurtarmayı ümit ediyoruz”



İbadi de terör örgütü DAEŞ’in sadece Irak için değil, tüm dünya için büyük bir tehdit olduğuna dikkati çekti.

Musul’un kurtarılması çalışmalarına değinen İbadi, “İki yıl önce Bağdat’ı geri almak için DAEŞ’le savaşıyorduk, bugün ise onların (Irak’taki) son kalesi Musul’u almak için savaşıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Başbakan İbadi, birkaç ay içinde Musul’u DAEŞ’ten kurtarmayı ümit ettiklerini anlattı.

ABD ve koalisyon üyesi diğer ülkelerin desteğinin çok önemli ve değerli olduğunu söyleyen İbadi, “Bundan sonra DAEŞ gibi terör gruplarının genç insanları aralarına katmasına nasıl engel oluruz sorusuna cevap aramalıyız.” ifadesini kullandı.

DAEŞ’e katılmak için dünyanın en az 100 ülkesinden insanların Ortadoğu’ya geldiğini ve bu kişilerin bazılarının orta veya üst gelir gruplarına mensup olduğunu kaydeden İbadi, dünyanın büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Irak’ı ve Iraklıları bir araya getirmenin kendi işi olduğunu ve bunun için çalıştığını anlatan İbadi, ülkesinde birinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş ayrımı olmadığını, herkesi birinci sınıf Irak vatandaşı kabul ettiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York’ta bulunan Obama, toplantılar için gelen çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşme yapıyor.