Mutlu yaylası yolu ulaşıma açıldı

KONYA (AA) – Yalıhüyük ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan Toros Dağları’ndaki bin 800 rakımlı mutlu yaylası yolu, belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde ulaşıma açıldı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, yaptığı açıklamada, iş makineleri, ilçeye 7 kilometre mesafedeki mutlu yaylası yolunda oluşan yaklaşık 1.5 metre kalınlığındaki karı temizlediğini söyledi.

Bu yıl bölgede yağışın yoğun geçtiğini dile getiren Koçer, “Mutlu yaylasında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Yayla yolunun açılması için belediyemize ait iş makinelerini buraya gönderdik. Kar kalınlığı 1.5 metreyi bulan yerler var. Şartları zor olsa da yol temizlenerek açıldı. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde yaylaya çıkabilirler. Eğer tekrar kar yağışı ve yolların kapanması durumu olursa araçlarımızı göndererek yol açma çalışmaları yapacağız.” diye konuştu.

Besicilik yapan Yavuz Güccük, kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiklerini belirterek, “Çocuklarım hafta sonu buraya gelmişti ama aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kaldılar. Okula da gidemediler. Belediye Başkanımızın sayesinde yolumuz açıldı. Teşekkür ediyoruz.” dedi.