Mutluluğu yarım kalan gelin adayı toprağa verildi

NEVŞEHİR (AA) – ​Kayseri’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren gelin adayı, toprağa verildi.

Evlilik hazırlıkları yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Özgül Köylü (27) için öğle namazına müteakip Avanos Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Aynı kazada yaralanan damat adayı Cenk Ay, tedavi gördüğü hastaneden nişanlısının cenaze törenine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Ay’a arkadaşları destek verdi.

Köylü’nün cenazesi, kılınan namazın ardından Avanos kabristanlığında toprağa verildi.

Dün nikah müracaatında bulunan çiftin fotoğraflarını çeken Metin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köylü ve Ay’ın heyecanlı ve mutlu olduklarını anlattı.

Nikaha yetişmek için acele eden genç çifte yardımcı olabilmek amacıyla diğer müşterileri beklettiğini aktaran Yıldırım, çiftin bazı fotoğrafları bugün almak için iş yerinden ayrıldığını, son fotoğraflarının kendisinde kaldığını aktardı.

Gözyaşı döken Yıldırım, “Birçok fotoğraf çektik, gülüm, balım sohbetleriyle vesikalıklardan da beğendiklerini nikah memuruna vermek için götürdüler. ‘Diğer fotoğrafları yarın alırız’ dediler. Çok üzgünüm.” dedi.

Cenk Ay (28) yönetimindeki 20 SU 093 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir karayolunun Garipçe köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada, Ay ile nişanlısı Özgül Köylü (27) yaralanmış, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Köylü, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Nişanlı çiftin, dün, Avanos Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuru yaparak 29 Ocak Pazar gününe nikah tarihi aldıkları ortaya çıkmıştı.