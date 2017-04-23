Muzaffer Sarısözen, Sivas'ta anıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, çok sayıda türkü ve oyun havasını derleyip, notaya alan, Yurttan Sesler Korosu’nun kurucusu, Türk halk müziği ve folklor araştırmacısı Muzaffer Sarısözen için anma konseri düzenlendi.

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği korosu tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkülere Adanmış Bir Ömür Muzaffer Sarısözen” konser programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Konserde, şef İbrahim Şahin yönetimindeki koro, Muzaffer Sarısözen’in türkülerini seslendirdi. Konser sonrası ses ve saz sanatçılarına teşekkür belgesi verildi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, programda yaptığı konuşmada, Muzaffer Sarısözen’in Sivas ve ülke için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, “Onu rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz.” dedi.

Sivas denildiği zaman akla saz, söz, ozanlar ve aşıklar geldiğini söyleyen Aydın, Sivas’ta bu tip etkinliklerin olması ve geleneklerin yaşatılması gerektiğine işaret etti.

Konseri, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Dağ ve çok sayıda vatandaş izledi.