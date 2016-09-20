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Müzedeki Osmanlı haritasına yoğun ilgi

20 Eylül 2016 Salı, 21:08
Müzedeki Osmanlı haritasına yoğun ilgi

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ANKARA (AA) – Ankara’daki Beypazarı Kültür Evi Müzesi’nde sergilenen ve Osmanlı topraklarını gösteren el yazması tarihi harita, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beypazarı ilçesinde restorasyon çalışması yapılan eski bir evin çatısında bulunan ve Osmanlı topraklarını gösteren el yazması haritanın, Beypazarı Kültür Evi Müzesi’nde sergilenmesine başlandı.

Müzenin giriş kısmındaki bölümde diğer tarihi eserlerle sergilenen harita, müzeyi ziyarete gelenlerin ilgisini topluyor.

Haritayı gören bazı vatandaşlar, Osmanlı döneminde ülke topraklarının geniş olduğuna işaret ederek, günümüzde ülke topraklarını parçalanmasına fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.

Ankara Beypazarı ilçesi Harita

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