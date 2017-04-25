KARAMAN (AA) – Besteci ve müzisyen Sinan Akçıl, Karaman’da konser verdi.Konser vermek için Karaman’a gelen müzisyen Sinan Akçıl, konser öncesi bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

Akçıl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaman’ın inanılmaz şekilde geliştiğini vurgulayarak, “Karaman’ı çok sevdim. 29 yıl önce il olduğunu öğrendim. Burayı Türkiye’ye ve Dünya’ya daha çok duyurmamız lazım. Çünkü Yunus Emre Türbesi burada. Değerli yer altı şehirleri de burada. Karaman’ı hep beraber ayağa kaldıracağız.” dedi.

Sporu çok sevdiğini ve Karaman Belediyespor’a bir futbolcu kazandıracağını söyleyen Akçıl, “Karaman’ın tekrar 2. Lige çıkması halinde bir futbolcu sözüm var. Amacımız Karaman Belediyespor’u 1. Lig’de görmek.” ifadesini kullandı.