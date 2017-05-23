Muzlardan piyano yaptı

Manisa’da eski Manisa Valisi Erdoğan Bektaş tarafından hayata geçirilen ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yürütülen Kodla(Ma)nisa Proje Festivali sergisi açıldı. Manisa Büyükşehir Fuar Alanında açılan sergide il genelindeki öğrenciler yazılım, robotik ve tasarım uygulamalarını sergiledi. Serginin açılışına katılan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımızca parasal desteğini esirgemeyip arkadaşlarımızın motivasyonunu en üstteki seviyede projeyi yürüttük. şu anda 46 bin orta mektep öğrencimiz proje zarfında ilk önce okullarında, sonrasında da her ilçede yapılan Kodla(Ma)nisa atölyelerinde çalışmaya devam ediyorlar. Örnek bir alıştırma oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız önümüzdeki yıl olmasa bile bir sonraki yıl müfredata almayı düşünüyor. Bu manada Manisa’nın öncülük yapması ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalarda Manisa’yı temsil eden öğrencilerimizin derece yapıyor olması hepimizi gururlandırıyor” dedi.

6. sınıf öğrencisi muzdan piyano yaptı

Fuarda 6. derslik öğrencisi kadar muzlardan yapılan piyano ise alaka fark etti. Manisa’nın Gördes ilçesinde Şehit Özcan Yıldız Ortaokulunda okuyan 6. sınıf öğrencisi Dikte İlkutlu, muzlara bağladığı elektrotlar ve devrelerle aradaki yazılım baştan sona her bir muzda öbür bir nota kodlayarak piyano yaptı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde okuyan 6. derslik öğrencisi Hasan Mert Akdeniz de sürücüler için bir proje hazırladı. Projeyle yollarda bulunan sensörler baştan sona hava ısı muhakkak bir derecenin altına düştüğünde yoldaki rahat buzlanmayı yol kenarında yanan kırmızı ışıklar doğru sürücüler uyarılacak.

Kodla(Ma)nisa 2. Festivali sonunda düzenlenecek yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

Kodla(Ma)nisa Festivalinin açılış törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mümtaz Kahya, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Aykut Yeniçağ