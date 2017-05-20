Nadir Güllü’den ‘baklava yemeyin’ diyen Canan Karatay’a sert tepki

Ramazan ayına sayılı günler kala baklava tüketimi tartışmaları başladı. Baklava ustası Nadir Güllü baklava yemeyin diyen beslenme uzmanı ve doktorlara tepki gösterdi. Baklava yemeyin diyen hocalara seslenen Nadir Güllü, “Yemeyin olmaz. Eksik yiyin. Bakın bu işten 6 milyon birey ekmek yiyor. 25 bin esnaf var. Bakın bunu üreten köylü de ekmek gıda. Bunlar binlerce aileden toplanıyor. Yeter ki sağlıklı olsun. Benim Canan Hoca’veya herkese saygım var. Onlar da bizim gibi işe yüreğini, ruhunu koyan zanaatkarlara saygılı olsunlar. Bir işi eliyle yapana işçi derler. Kafasını kullanana usta derler. Yüreğini ruhunu koyana zanaatkar derler. Bilinçli konuşsunlar. Her ağıza gelen konuşulmaz. Konuşulsun. Biz de bilim adamıyız. Gıda mühendisimiz var, doktorumuz var, laboratuvarımız var. Bakın yemediğimizi yedirmiyoruz. Benim çocuklarım, torunlarım ne yiyorsa müşterime onu veriyoruz” dedi.

“Azı karar, ortası fayda, birçok hasar”

600 yıllık bir geleneği yaşattıklarını açıklayan baklava ustası Güllü, “Bakın ben diyetisyenlere ve doktorlara saygı duyuyorum. Onlar da bizim gibi ustalara reel sanatkar ruhlu ustalara hürmet duyması gerekli. Bu Osmanlı’dan gelen 600 yıllık bir geleneği yaşatıyoruz biz. Irk bilinçli olacak. Yemeyin yok. Azı karar, ortası yarar,birçok hasar denecek. Az yiyin, nitelikli yiyin denecek. Düğünlerimiz var, nişan var, sünnet var, kız isteme var. Maçlarda veriliyor. Geleneksel tatlarımız. Bir ülkenin mutfağı, ülkenin kültürünün parçasıdır. Baklava da kültürün parçası” dedi.

“Lütfen konuşurken 10 düşünüp bir konuşsunlar”

Baklava ustası Güllü konuşmasının devamında, “Lütfen konuşurken 10 düşünüp bir konuşsunlar diyorum. Herkesi etkiliyor. Beni en az etkiliyor. Niçin? Biz tarihi firmayız. Benim dededen toruna 5 kuşak müşterim var. Bizim firmamız Karaköy’de 70 yıldır olduğu için bize inanmışlar lakin bu işten ekmek yiyen çok meslektaşlarım var. en düşük bizler dek hoş yapan meslektaşlarımı düşünmem lüzumlu benim çünkü ben derneğin onursal başkanıyım. Bu meslekler yaşasın. Derneğe gittiğim süre Nadir Bey diyorlar. ’Lütfen bu işe bir çözüm bul. Bu hocamız konuştuğu süre hepimizin satışı etkileniyor’ diyorlar. Yeniden söylüyorum. İşini hoş yapanları destekleyelim. Bu mesleklerin yaşaması için bazı hocaların konuşurken düşünerek konuşması gerekli” dedi.

Caner Sönmez – Murat Horoz