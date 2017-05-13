“Nağmeden Şifaya Tedavi Müzikleri” konseri

SİVAS (AA) – Sivas’ta, “Nağmeden Şifaya Tedavi Müzikleri” adlı konser verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği topluluğu iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konser, 3 bölümden oluştu.

Birinci bölümde stresten kurtulma, uyku öncesi gevşemeyi sağlayıcı eserler seslendirildiği konserin ikinci bölümünde dinleyicilerden gözlerini kapatarak anne karnında olduklarını düşünmeleri istendi.

Konserin üçüncü bölümüde ise güne daha zinde dinamik ve enerjik başlanması bu hedeflere ulaşmak için ritmik eserler seslendirildi.



Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, İş Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Sabri Karakaya ve çok sayıda vatandaş izledi.