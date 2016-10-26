Nail Güreli hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından gazeteci-yazar Nail Güreli İstanbul’da hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Idare Heyeti Başkanı Turgay Olcayto Nail Güreli’nin ölümünün gerisinde başsağlığı mesajı yayınladı.

Olcayto başsağlığı mesajında, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından kıdemli gazeteci yazar Nail Güreli’yi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşım ve kardeşim Nail Güreli gazeteciler için örnek bir kişiydi. Gazetecilik mesleğine ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne fazla uzun yıllar hizmet verdi.Nail Güreli’yi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.

Nail Güreli Kimdir?

1932 doğumlu Nail Güreli, gazeteciliğe, 1952 yılında Hizmet gazetesinde muhabir olarak başladı. Son Posta, Son Telgraf, Tan, Akşam, Vatan, İkdam, Bağımsızlık Haber Ajansı, Bağımsızlık, Güneş ve Uyruk gazetelerinde çalışan Güreli Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin dağıtılmış kademelerinde çalıştı ve 18 Mart 1994’ten 3 Nisan 2001 tarihine değin başkanlığını yaptı. Mine Güreli ile evli ve bir çocuk babasıydı.