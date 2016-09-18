Nallıhan bayramda ilgi odağı oldu

ANKARA (AA)- Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan’ın Kurban Bayramı tatilinde önceki senelere göre daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nallıhan’ın yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti ile yine sınırları içinde yer alan kültürel değerlerle bayram tatilinde pek çok ziyaretçi ağırladığını belirtti.

Nallıhan’ın, değerleri ve Başkent’in hemen yanı başında yer alan konumuyla giderek daha fazla ilgi çektiğini ifade eden Öntaş, şunları kaydetti:

“Nallıhan Kuş Cenneti 185 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Çayırhan Mahallesi’nde bulunan Juliopolis antik kenti 6 değişik tipteki mezar odalarıyla tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Çayırhan’da baraj gölü üzerinde tekne turları yapılabiliyor. Bunun yanında manevi değerler açısından Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre’nin kabri de çok sayıda insanı çekiyor. İlçemiz Kurban Bayramı tatilinde geçtiğimiz senelere göre daha fazla ilgi gördü.”