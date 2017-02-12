– “Juliopolis antik kenti ve kuş cenneti için tanıtımlarda bulunacağız”

ANKARA (AA) – Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçedeki Juliopolis antik kenti ve kuş cenneti için tanıtım çalışması başlatacaklarını bildirdi.

Öntaş, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, tarihi zenginlikle dolu olduğunu söyledi.

İlçenin çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklerin tanınması için çaba harcayacaklarını ifade eden Öntaş, şunları kaydetti:

“Juliopolis antik kenti ve kuş cenneti için tanıtımlarda bulunacağız. İlçemizdeki kuş cennetindeki kuşları, ziyaretçilerin daha iyi izlemelerine imkan sağlayacağız. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü burada çalışmalarda bulundu. Buna belediye olarak bizler de destek sağlayacağız. Geçtiğimiz günlerde, kuşcennetine iskele, rıhtım yapıldı. İnsanlar buradan göl manzarasıyla kuşları net bir şekilde görebiliyor.”

Öntaş, kuş cenneti yakınından geçen karayoluna tünel yapılacağını da hatırlatarak, “Yol tamamlandıktan sonra eski köprü seyirlik olacak. Böylece vatandaş, kuş cennetini daha iyi gözlemleyebilecek.” dedi.