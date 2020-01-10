Nallıhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
ANKARA (AA) – Nallıhan Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, başkanlık makamında sözleşmeye imza attı.
Belediye Başkanı Öntaş, sözleşmenin çalışma hayatında bir ücret dengesi oluşmasına katkı sağlayacağını belirterek tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.
BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç de sözleşmenin Nallıhan Belediyesi çalışanları için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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