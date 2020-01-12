Nallıhan iğne oyaları “yaygın öğretim programları”na dahil edildi
ANKARA (AA) – Nallıhan Kaymakamlığı, ilçede yaygın olarak iğne oyalarının, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yaygın öğretim programlarına dahil edildiğini duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kaymakam Murat Kahraman'ın girişimleri sonucunda, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında uygulanan ve Ankara Kalkınma Ajansı destekli 'Kültürel Mirasımız Ambalajıyla Buluşuyor, Nallıhan Kazanıyor Projesi' faaliyetleri kapsamında, Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Nallıhan İğne Oyası Yapımı Modül Programı', Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak E-Yaygın programları arasında yerini almıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen İlçe Kaymakamı Murat Kahraman, yaklaşık bir yıldır süren modül yazma çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını aktardı.
Halk Eğitim Merkezlerinde, "Nallıhan İğne Oyası Kursu" açılabileceğini bildiren Kahraman, "Bu çalışmayı yürüten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şazimet Erbil, Kaymakamlık Proje Koordinatörü İbrahim Elagöz ve modül yazım komisyonunda yer alan usta öğreticiler, esnaf ve STK temsilcilerini bir araya gelerek yaptıkları bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Onaylanan modül programı, ilçemize ve ülkemiz vatandaşlarına hayırlı olsun. Bu modül sayesinde, tüm kurslarda Nallıhan'ın ismi geçerek, ilçenin daha fazla tanınmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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