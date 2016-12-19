Nallıhan Kuş Cenneti'ne seyir iskelesi yapıldı

ANKARA (AA) – Nallıhan ilçesinde bulunan ve yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cennetine ziyaretçiler için seyir iskelesi yapıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nallıhan Kuş Cenneti’ni ilçenin tanıtımı için oldukça önemsediklerini belirterek, bunun için yaz aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa foto safariler düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin başkent Ankara’ya en yakın sulak alanlardan olduğunu ve yaklaşık 200 kuş türünü barındırdığını ifade eden Öntaş, “Suların yükselmesiyle birlikte, kuşların daha iyi izlenebilmesi için kuş gözlem evinin tam önüne gölün üzerine doğru rıhtım yapıldı. Çok da güzel oldu.” dedi.

Öntaş, göl çevresindeki çeşitlilik gösteren doğal yapıların ve bitki örtüsünün bölgede görülen tür sayısını arttırdığını sözlerine ekledi.