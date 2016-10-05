Nallıhan Milli Eğitim Müdürü Benlice, okulları ziyaret etti

ANKARA (AA) – Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Benlice, Nallıhan ilçesinde eğitimin ve kalitesinin il bazında en üst sıralara çıkarmak üzere planlama içinde olduklarını söyledi.

İlçelerinde 20 eğitim kurumunun bulunduğunu dile getiren Benlice, “Bu okullarda, 279 derslikte 4 bin 568 öğrencimize 348 öğretmenle eğitim veriyoruz. Derslik başına öğrenci sayılarımız da şöyle, ilkokul ve ortaokul 16, genel ortaöğretim 13 ve mesleki ve teknik okullarda 13 öğrenci düşüyor.” dedi.

Benlice, Çayırhan Anadolu Lisesini ziyaret ettiğini ve okul müdürü Mustafa Koçer’den okul ve öğrencilerin durumları hakkında bilgi aldığını, tüm okulları teker teker, şube müdürüyle ziyaret edeceklerini kaydetti.