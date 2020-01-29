Nallıhan'da Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönemi öncesi toplantı düzenlendi
ANKARA (AA) – Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, Eğitim Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönemi öncesinde okul yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice’nin başkanlık ettiği istişare toplantısına şube müdürleri Metin Meşeci ve İsmail Çetin ile 23 okul müdürü ve yardımcıları katıldı.
Benlice, toplantının verimli geçtiğini dile getirerek, "İlçe genelinde 23 okulda, 4 bin 125 öğrenciye 310 öğretmenle eğitim öğretim gerçekleştiriyoruz. Geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını, hakimlerini valilerini yetiştirmek için hepimize, herkese ciddi sorumluluklar düşmektedir." dedi.
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