Nallıhan'da girişimcilik eğitimini tamamlayanlara sertifika

ANKARA (AA) – Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Ankara Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve TOSYEV desteğiyle düzenlenen girişimcilik eğitimini tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları verildi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen törende konuşan Nallıhan Kaymakamı Ferhat Özen, kursiyerleri tebrik ederek, sertifikalarını alanların mesleki anlamda bir şeyler yapmalarını umduğunu söyledi.

Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Dr. Çoşkun Şerefoğlu ise, Nallıhan ilçesinde verilen eğitimlerin çok verimli geçtiğini ve kursiyerlerin fire vermeden katılım gösterdiklerini belirtti.

Törene, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı ile 32 saatlik eğitimi tamamlayan çoğunluğunu bayanların oluşturduğu kursiyerler katıldı.