Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor
ANKARA (AA) – Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 8 gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.
Eymür Mahallesi'nde ikamet eden 61 yaşındaki Fatma Uykun'un yaptığı kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalardan, 8. günde de sonuç alınamadı.
AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Eskişehir'den gelen Dorlion Arama Kurtarma Derneği üyeleri, avcılar ve köylülerin titizlikle yürüttükleri çalışmalarda Uykun'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.
Dorlion Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Avcı, çalışmalara katılmak üzere arama köpeğiyle dün ilçeye geldiklerini belirterek, "Şimdiye kadar bir bulguya rastlayamadık. Köpeğimizle de arama yapıyoruz." dedi.
Arama çalışmalarına katılan MHP İlçe Başkanı İlker Oymağaç da arkadaşlarıyla dünden itibaren arama tarama çalışmalara katıldığını ama henüz bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.
Mahalle Muhtarı Mehmet Akça, çalışmaların 8. gününde de sonuç alamadıklarını kaydetti.
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