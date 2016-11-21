Nallıhan'da mesleki ve teknik eğitim kursları için protokol imzalandı

ANKARA (AA) – Nallıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile Çayırhan Ciner Grubu arasında, mesleki ve teknik eğitim kursları ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak kişiler için mesleki eğitimlerin düzenlenmesi protokolü imzalandı.

Protokol, Nallıhan Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile Ciner Grubu adına Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Tahiroğlu tarafından imzalandı.

İmza töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şazimet Erbil de hazır bulundu.

Kaymakam Demirayak, “Mesleki ve teknik eğitim kursları Ciner Grubu işletmeleri bünyesinde düzenlenecek. Kurs giderleri Ciner Grubu tarafından karşılanacak. Kurslara katılacaklara belgelerinin düzenlenmesi, kursla ilgili diğer iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Protokol her iki tarafa da hayırlı olsun.” dedi.