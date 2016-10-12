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Nallıhan'da öğrenciler aşure dağıttı

12 Ekim 2016 Çarşamba, 17:14
Nallıhan'da öğrenciler aşure dağıttı

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ANKARA (AA) – Nallıhan ilçesi Tapduk Emre Ortaokulu öğrencileri vatandaşlara aşure dağıttı.

Okullun öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Merkez Yeni ve Tarihi Nasuh Paşa camileri önünde namazdan çıkan cemaate kaselerle aşure ikram etti.

Öğrencilerin, çarşı içinde esnafa da 2 bin aşure dağıtacağı belirtildi.

Okul Müdürü Mustafa Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe destek veren velilere ve bazı işletmecilere teşekkür etti.

AŞÜRE NALLIHAN Tapduk Emre Ortaokulu

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