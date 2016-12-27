Nallıhan'da öğrencilerden “İyilik Ağacı” projesi

ANKARA (AA) – Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu “İyilik Ağacı” projesini başlattı.

Okul Müdürü Mustafa Eryiğit, proje kapsamında öğrencilerin bir hafta boyunca yaptıkları iyilikleri yazarak ağaca asacaklarını belirtti.

Eryiğit, her hafta öğrencilere “İyilik Beratı” vereceklerini dile getirerek, “Yazılanları bir kitapta toplayıp, yine öğrencilere yıl sonunda hediye edeceğiz. Okulumuz öğrencilerinin çevresine duyarlı, iyilikte yarışan öğrenciler, bireyler olması için okul idaresi ve öğretmenler olarak özverili bir şekilde hareket ediyoruz.” dedi.