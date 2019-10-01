Nallıhan’da seyir halindeki araçta yangın
ANKARA(AA) – Nallıhan ilçesinde, seyir halindeki araçta yangın çıktı.
İlçenin D-140 kara yolu Sinekcek mevkindeki kavşakta, Erol Ünlü’nün kullandığı 06 BOY 200 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.
Erol Ünlü, dumanların çıktığını görünce araçtan inerek itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.
Otomobilde maddi hasar oluştu.
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