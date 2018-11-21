Nallıhan'da şiir ve müzik dinletisi

ANKARA (AA) – Nallıhan ilçesinde Vural Arıcı Anadolu Lisesi'nde şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Şube Müdürleri Rahmi Çalışkan, Kutlay Bulut, Okul Müdürü Metin Meşeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Benlice, programa katılan şair ve yazarlara teşekkür ederek, gelecekte çok daha güzel etkinlikleri yapmayı planladıklarını söyledi.

Bir'İz Kulübü Kurucu Başkanı Adem Yazar da amaçlarının gençlere Türkçe'yi ve şiiri sevdirmek olduğunu belirterek, "Ses bayrağımız Türkçemize sahip çıkmak. Bu bayrağı en yukarı çekip, bunu şiir ve edebiyatla dile getirmek. Sağ olsunlar gençlerimiz sahip çıkıyorlar. Görüldüğü gibi enerji çok yüksek. Yarından umutluyuz ve mutluyuz." şeklinde konuştu.

Programda şair ve yazarlar birbirinden güzel şiirleri seslendirirken, Kültür Bakanlığı sanatçısı Gülseren Kılıç türküleriyle renk kattı.

Etkinlik sonrası şair ve yazarlar hep birlikte ilçeyi gezdi.