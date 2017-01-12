Nallıhan'da “Tapduk Emre'nin Hayatı” yarışması

ANKARA (AA) – Nallıhan ilçesinde bulunan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, okulda düzenlediği çeşitli etkinliklerle öğrencilerine önemli şahsiyetleri tanıtıyor.

Okul tarafından öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek üzere Yunus Emre’nin de hocası olan ve gönül erenlerinden inançta birliğini sağlayan önemli şahsiyetlerden, Emremsultan mahallesindeki Tapduk Emre’yi daha fazla tanımak ve dini bilgileri artırmak adına “Tapduk Emre’nin hayatı bilgi yarışması” düzenlenecek.

Okul Müdürü Mustafa Eryiğit, 18 Ocak 2017 günü düzenlenecek olan bilgi yarışmasında, ilçenin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan ve okullarının da adını aldığı Tapduk Emre’yi anmak için bir yarışma düzenlediklerini söyledi.