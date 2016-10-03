Nallıhan’da “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”

ANKARA (AA) – Ankara Kalkınma Ajansı ve Nallıhan Kaymakamlığı işbirliğiyle 30 kişiye “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verilmeye başlandı.

Ayhan Sümer Kültür Merkezinde başlayan eğitim öncesi konuşan Nallıhan Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Ankara Kalkınma Ajansının vizyonuyla çok önemli ve değerli katkılar verdiğini söyledi.

Nallıhan’da ortaya koydukları kalkınma stratejisi kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansının desteklerinden önemli ölçüde yararlandıklarının belirten Demirayak, şöyle konuştu:

“Özellikle, mali destek programları kapsamında, kırsal ekonominin canlandırılmasında, tarım ve turizm sektörleri başta olmak üzere, önemli hibe destek programlarıyla bir takım yatırımları Nallıhan’a kazandırdık. Aynı zamanda sosyal altyapıya dönük olarak da dezavantajlı grupların desteklenmesinde Ankara Kalkınma Ajansından çok önemli destekler aldık. Bugün geldiğimiz noktada, Nallıhan Kaymakamlığının, Ankara Kalkınma Ajansından son 5 yıl içinde aldığı mali destek ve doğrudan destek faaliyeti 10’dur. Nallıhan olarak en fazla hibe destekten, en fazla proje desteği alan ilçe olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Ankara Kalkınma Ajansı Görevlisi Coşkun Şerefoğlu da eğitimleri ilçelere taşımaya çalıştıklarını, bu eğitimin ilkini Haymana’da yaptıklarını söyledi.

Önümüzdeki süreçte bu eğitimleri biraz daha geliştireceklerini kaydeden Şerefoğlu, “4 gün ve 32 saat verilecek eğitimin sonunda, 30 kişilik hedef kitlemiz olacak. Bu eğitimlerden sonra eğitim alan kişilerden bazıları iş yeri açsa, çevresine ekonomik olarak faydalı olacağı inancındayız.” dedi.