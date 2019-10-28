Namaz ayetleri “hüsnü hat” ile buluştu

ANKARA (AA) – Hattat Kadir Sakoğlu'nun öğrencileri ile 3 yıllık çalışmalarının ürünü olan "Namaz ve Cami" konulu hüsnü hat sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

20 yıldır hat sanatıyla uğraşan hattat Sakoğlu'nun 13 öğrencisi ile düzenlediği "Namaz ve Cami" konulu hüsnü hat sergisi, Mustafa Necati Kültür Evi'nde açıldı.

Sakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri ile 3 yılda tamamladıkları 25 hüsnü hat eserini, bu sanata gönül verenlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Eserlerde namazı emreden ayetleri hat ile yansıtmaya çalıştıklarını belirten Sakoğlu, Türkiye'de İslam'ı en güzel temsil eden camilerden bazılarının minyatürlerinin de hatlarında yer aldığını belirtti.

"Öğrencilerimizle bir aile olduk. Yola çıktığımızda bu sanata gönül veren kişi sayısı çok azdı. Bugün sayıca çok insan hat sanatını seviyor. Biz biraz yalnız çalışıyoruz. Kurumlar, devletimiz ve sanatseverler bizden desteklerini esirgemesinler." diyen Sakoğlu, serginin daha fazla insanla buluşmasını istediklerini ifade etti.

Sakoğlu, gece gündüz çalışarak çok sayıda esere imza attığını ve 20 yılda 200'ün üzerinde hattat yetiştirdiğini belirterek, "Öğrencilerime ışık olabildiysem ne mutlu. Üniversitelerde de ders veriyorum. Bazı kurumların kurslarında da hat sanatı hocalığı yapıyorum. Bu sanata gönül veren herkesi bekliyoruz sergimize." dedi.

– Yazıyı minyatürle buluşturdu

Sakoğlu'nun öğrencilerinden Zeynep Mergen Kansız ise 2003 yılında hat sanatına gönül verdiğini, bunun için her gün en az 4 saat çalıştığını söyledi.

Kansız, sergide En'am suresinin 72. ayetini hat sanatına yansıttığını ve yazıyı minyatürle iç içe geçecek şekilde planladığını aktararak, "Çalışmaların hepsi uzun yılların ürünü. Zaten hat sabır ve emek olmadan olmuyor. Severek, aşk ile yaptık. Umarım herkes beğenir." diye konuştu.

İnşaat mühendisi Nezih Enes Evren ise 12 yaşından beri hüsnü hata ilgi duyduğunu belirtti.

Evren, sergide sunulan eserini iki yıla yakın sürede tamamladığını, emek ve sabır olmadan hat sanatının yapılamayacağının kaydetti.

Sergi, 5 Kasım'a kadar gezilebilecek.