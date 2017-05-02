Namaz kıldıran imam kalp krizi geçirdi

KONYA(AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde ikindi namazı kıldıran imam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kesecik Mahallesi Köprübaşı Camisi İmamı Abdurahman Gül (53), camide namaz kıldırırken secdeye kapandığı sırada kalp krizi geçirdi.

İmamın düştüğünü görenler, namazı bırakıp yardıma koşarken, hemen 112 ekiplerine haber verildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.