Nane: ‘Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız vizyoner bir karar aldı’

Radyo Viva’nın sevilen program yapımcısı Adem Metan’ın konuğu Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane oldu. Türkiye’deki hava ulaşımının ulaştığı nokta ve kullanılan teknoloji konusunda manâlı bilgiler paylaşan Nane, başarılı iş yaşamı ile ilgili sırlarını da açıkladı. Takım ruhunun önemine dikkat çeken Nane, “İyi idareci olabilirsiniz ancak büyük bir ekibi tek başınıza yönetemezsiniz. Ben, kendim gibi olmaya çalışıyorum. Evvelden, TeknoSA; CarrefourSA’da da böyle çalıştım. Kendim gibi oluyorum. Bu da birbirimizle yakınlaşmamızı sağlıyor. Adil davrandığınızı ekip içinde göstermeliyiz. Evde, çevremizde, arkadaşlarımız arasında adil edinmek zorundayız. Yapamayacağım sözü vermem” dedi.

“Babam anahtarları bana teslim etti”

Perakendeciliğin dedesinin mesleği olduğunu, babasının da muhasebecilik ve dükkancılık yaptığını da anlatan Nane, kendisinin de 3 yaşından 1993’e kadar dükkanda çalıştığını söyledi. Nane, bir süre sonradan babasının kendisine kasanın ve dükkanın anahtarını teslim ettiğini kaydetti.

“170 milyon gezgin taşımışız”

Yine bir soru üzerine Türkiye’nin önemli bir havayolu şirketinin genel müdürü olmanın hoş bir duygu olduğunu da açıklayan Nane, havacılık mesleğini kendisinin tercih ettiğini anlattı. Havacılığın, insanın kendisini gösterebilecek bir meslek kolu olduğunu da vurgulayan Nane, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Havacılığı biz başlatmadık lakin biz değiştirdik’, diye sloganımız var. Havacılık, çeşitlilik oluşturulduğunda hemencecik yanıt alınabilen işkolu. Birincil 9 ayda 24 milyon davetli taşıdık. Yılsonu bu rakam 26 milyonlara gidiyor. Bu büyük bir sayı. 2005 yılında Esas Holding Pegasus’u aldıktan daha sonra bugüne kadar geçen sürede biz 170 milyon gezgin taşımışız. Türkiye’yi iki defa yaklaşık olarak taşımışız. Burada yaptığınız şey misafire anında ulaşıyor. Derhal da cevabını görüyorsunuz. Günde 80-ile 100 bin arası yolcu taşıyorsunuz. Ayda 2 milyon ve yazın da 3 milyon yolcu taşıyoruz”.

Günlük 80 ile 100 bin adet, takvim da 25 milyonun üstünde hudut ucu açık feedback gerçekleştiğini gösteren Nane, perakendede yiyecek malzemesi ya da elektronik malzeme satıldığını fakat havacılıkta koltuk sattıklarını söyledi. Koltuğun bozulan bir şey olduğunu da gösteren Nane, bu sözlerine de şöyle tarafsızlık getirdi: “Uçak kalkana değin koltuğu sattınız, sattınız. Satamadınız mı az gelirle şirketin gelirlerini karşılamaya çalışırsınız. Artık o koltuk bozulmuş bir üründür. Size değer oluşturmaz. Eksik gelirinizle gideri karşılamaya çalışıyorsunuz”.

“Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız vizyoner bir karar aldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Şimşek’a da teşekkür eden Nane, Türk havacılığın kaderinin 2003’deri itibaren değiştiğini anlattı. Vizyoner bir karar alındığını belirten Nane, gezgin başına alınan verginin düşürüldüğünü ve maliyetlerin aşağı çekildiğini söyledi. Nane, havacılık alanındaki olumlu gelişmeleri şöyle anlattı: “Uçağın en büyük gider kalemi kimsesiz yüzde 25 yakacak, diğeri yüzde 25 personel gideridir. Tek kalem indirimi maliyet avantajı sağlar. İkinci karar da yakıtta KDV ve bir takım vergilerin azaltılması. Uçuş başına alınan ücretin azaltılması Türkiye’de uçak biletlerinin ucuzlamasına sebep oldu. O karar, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız göre bilinçli yapılan bir aksiyondu. Bu sayede ülkemizde şu lahza 55 ilimizde havaalanı var. Fakat önceden 14 yerde vardı. Uçmak bir lükstü. Adalet haline geldi”.

“Pegasus vizyoner kararın destekleyicisi oldu”

Pegasus’un da kayda değer hizmetler verdiğini söyleyen Nane, 1990’da kurulduktan daha sonra yalnızca charter uçuş yaptığını, tarifeli uçuş yapmadığını kaydetti. 2005’te Başlıca Holding’in satın almasının gerisinde ise şirketin tarifeli uçuşa geçtiğini hatırlattı. Nane, “Pegasus, Türikye’de olmayan düşük maliyetli havayolu modeline geçti. Pegasus, Türkiye’de siyasi iradenin aldığı bu vizyoner kararın önemli destekleyicisi oldu. ‘Low cost carrier’ ne seslenmek? Misal, ben Ankara’ya çoğu kez gidiyorum. Giderken çoğunlukla uçakta bir şey yemiyorum, içmiyorum. Hatta dönüşte yorgunsam kestiriyorum. Bagajım da olmuyor. Normalde uçak bileti fiyatlaması yapılırken, ortalama bir tartma üstünden yapılıyor. Uçakta tartma ne kadar artarsa yakıt yakma ihtiyacı o kadar artıyor. Pozitif maliyet de yakacak çağırmak. Benim bagajım değil. Elimde dosyamla gidiyorum. Yemek Yemek yemiyorum ve bir şey içmiyorum. Normalde fiyatlama yapılırken, sıradan bir sandviç ya da yemek yemek yediğiniz, bir şey içtiğinizde, kesin ağırlıkta bagaj taşıdığınız da hesap ona tarafından kadar yapılır. Bizde ise kanuni sınır valiz hakkınız ne ise o yalnızca oturduğunuz koltukladır. Ek valiz taşımak, ek erzak, ihtiyacınız varsa o sizin biletinize dahil değil. Yemek yediğiniz biletinin bir kısmını yemeyen de ödüyor. ‘Ben, yemek istiyorum’, diyorsanız, internette sipariş vermeniz halinde size suşi veya bonfile de ikram ediyoruz. Geçen yıl havayolları aralarında düzenlenen yarışmada ‘bonfile’ birinci seçildi”.

“Doğum günü pastası getirtiyoruz”

Kendi şirketlerinde business gezi olmadığını da vurgulayan Nane, olan uçaklarda 156 yolcunun uçabildiğini söyledi. Ancak Pegasus’ta ise tipine tarafından 186 ya da 189 yolcu uçabildiğini bildiren Nane, maliyeti böyle indirdiklerini, bakımlı seyahat yerine getirmek isteyenler için de bu kıvamda 18 koltuk ayırdıklarını kaydetti. Nane, “Dünyada da artık diğer modeli seçenler de çıkış koltuklarını ücretle satmaya başladılar. Burada manâlı olan misafirin ödediği paraya bedel oluşturmaktır. Uçmak isteyen uçar, Business konfor isteyen bonfile ya da suşi alır. Doğum günü şaşırtmak isteyene doğum günü pastası da getirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Metro ve metrobüsü sık kullanıyorum”

Her gün ortalama 12 saat çalıştığını da kaydeden Nane, araba merakı olmadığını birçok vakit ulaşım araçlarını kullandığını söyledi. Geçen Çarşamba günü Maltepe’de Bingöl Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldığını hatırlatan Nane, Engebeli Performans Sanatları Merkezindeki konsere yetişmek için metro ve metrobüsü tercih ettiğini söyledi.

“Pazar günleri evden çıkmam”

Aile yaşamıyla ilgili soruları da cevaplayan Nane, Pazar günü manâlı bir konu olmadığında evden dışarı çıkmadığını ve hafta sonunu ailesiyle geçirdiğini belirtti. Uzun mesafe yüzmeyi ve yürümeyi sevdiğini de açıklayan Nane, Boğazda her sene düzenlenen yarışa şnorkel kullandığı için katılamadığını da söyledi.

Bir soru üstüne çocuklarının kariyer planlamasında karar verecek ortamı sağlamaya çalıştığını da gösteren Nane, “Egzersiz arkadaşlarıma ekip çalışması yaptığımızı söylüyorum. Tümü konusunda bilirkişi. Ben onların uzmanlıklarını göstereceği sahayı sağlamaya çalışıyorum” dedi.

Emlakbank, Demirbank, Sabancı Holding’te deneyim kazandığını da anlatan Nane, bunlardan ders çıkardığını, sürekli iyileştirme ve geliştirme için çalıştığını söyledi. Nane, işi ayrı yöntemlerle yapmanın ağırlık kazandığını kaydetti.

“Iş yapıyorsanız kusur yaparsınız”

Iş yapan insanın hata yapabileceğini de vurgulayan Nane, kayda değer olanın kasten yapılmaması ve tekrar edilmemesi olduğunu kaydederek, “O hatayı bilerek gerçekleştirmek benim nezdimde hainlikle eşdeğerdir. Hatadan ders almalıyız. Havacılıkta adil kültür denen bir yaradılış var. Bu kültür, ‘Bir kusur yaptığınızda, bu hayatı gizleme söyle’ der. Biz kusur yaptığımızda hangi otorite bakıyorsa, diyoruz fakat; “Biz bu konuda şöyle bir kusur yaptık. Yaptığımız incelemede bu hatanın yapılma nedeni budur. Bu hatanın her yerde edilmemesi için bu tedbirleri aldık. Hatayı yapan arkadaşlarımıza da bu eğitimlerle bu hatayı yapmamalarını sağlayacağız” diyoruz. Hayatta geride güzel sada bırakmanın önemine vurgu yapan Nane, her noktada kastetmek gerektiğini anlatarak şu tavsiyelerde bulundu: “Emek verelim ve duamızı da edelim. Kesintisiz Besmele çekip, dükkanın kapısını açmazsan herif gelmez. Maymun iştahlılık, gelip geçici kısa hevesler, iniş çıkışlar, egoyu tatmin edecek olaylar bizi uzakta yola götürmez. Ana olan maraton koşuculuğudur. Hayat uzun yoldur. Manâlı olan nasıl başladığın yok, nasıl bitirdiğindir” şeklinde konuştu.

“Şirkette yemek yemek kuyruğuna giriyorum, çantamı x ray cihazına bırakıyorum”

Yaka kartı taktığının hatırlatılması üstüne de garip bilgiler veren Nane, şirkette bütünlük sağlamaya çalıştıklarını belirterek, yemek kuyruğuna girdiğini, güvenlikten geçerken x ray cihazına eşyalarını bıraktığını anlattı. Nane, rol model olarak örnek davranışlarda bulunmaya çalıştığını söyleyerek, makamların ego hoşnutluk yeri olmadığını anlattı.

“Ampute takımımızdan Allah razı olsun”

Sıkça basketbol ve futbol maçlarına gittiğini de anlatan Nane, A Milli Futbol Takımının başarısızlığına da değindi. Ampute Ulusal Takımının başarısının da altını çizen Nane, bu başarıya iyi demenin de yetmeyeceğini vurguladı.

Nane, “Ampute takımımızın tanımı gönülden oynamasıdır. Kendilerini o maça verdiler. Yaşam da böyle yok mi? Bir işi gönülden yapıyorsanız ne işi yaparsanız yapın, değer oluşturur, fark edilirsiniz. O çocuklar gönlünü ortaya koydu. Allah razı olsun. Dünya Kupasına gidemeyen, milyon dolarlık futbolcularıyla başarı elde edemeyen Türkiye’nin gururu oldular” diye konuştu.

Süper Lig’i de değerlendiren Nane, hemen şimdi bir şey bildirmek için erken olduğunu belirtti. Nane, transferler yapan takımların yerine oturması ve ilk yarının sonlarına dürüst maçların daha zevkli olacağını savundu.