Nasreddin Hoca anma günleri 24 Ekimde başlıyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi kadar Nasreddin Öğretmen’yı hatırasına yapmak, onu gelecek nesillere daha iyi uyarlamak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu bütün dünyaya daha iyi tanıtabilmek nedeniyle düzenlenen Nasreddin Öğretmen Kutlama Günleri 24-26 Ekim 2016 tarihleri aralarında gerçekleştirilecek.

Bu yıldan itibaren Nasreddin Öğretmen için iki faaliyet yapıldığının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Her sene 5-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığımız Nasreddin Öğretmen Şenliğimize ilave olarak bu yıldan itibaren Ekim ayında Nasreddin Hoca Kutlama Günleri programları düzenleyeceğiz. Devrinin önde gelen ulemasından dersler almış, müderrislik ve kadılık gibi makamlarda bulunmuş olan Nasreddin Hoca’mız, mütevazi yaşantısıyla halkın az daha dili, gözü, kulağı olmuştur. Toplumda gördüğü yanlışlıkları ve aksaklıkları nükteli bir üslupla eleştirmiş, incitmeden ve rencide etmeden dile getirmiştir. Yunus Emre ve Mevlana Hazretleri’nin şiirle verdiği öğütleri Hocamız nükte ve latifeyle vermiştir. Öğretmen’mızın torunları olarak bizler fazla sevdiğimiz hocamızı yaşatmak ve anmak için bu yıldan itibaren onun namına Nasreddin Hoca Kutlama Günleri adı aşağıda ulusal ve uluslararası etkinlikler yapacağız” dedi.

5-10 Temmuz tarihleri arasında Nasreddin Hoca için Milletlerarası Akşehir Nasreddin Öğretmen Şenliği’ni düzenlediklerini gösteren Başkan Akkaya, “Nasreddin Hoca Şenliğimizde Nasreddin Öğretmen’mızın mizahi yönü ile eğlenceye yönelik programlar yer alırken, 24-26 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Nasreddin Öğretmen Kutlama Günleri’miz zarfında da kültürel ve dini motiflerden oluşan bir program icra edilecek. Konferans, mevlüt, hatim, fıkra canlandırması ve tiyatro gösterileri bu etkinliklerimizde yer alacak” diye konuştu.

Nasreddin Öğretmen’nın mesajlarını vermeye çaba edecekleri Akşehir Nasreddin Öğretmen Kutlama Günleri etkinliklerinin Nasreddin Öğretmen’nın ve Akşehir’in tanınmasına katkı sağlamasını dilediklerini söyleyen Başkan Akkaya, “Vefatının 732. Yılında Nasreddin Hoca’mızı rahmetle anıyor, etkinlerimizin bahtı açık olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.