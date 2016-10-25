Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi göre Nasreddin Öğretmen Anma Günleri, “Sabahın Seherinde Nasreddin Öğretmen’dan Esintiler” etkinliği ile başladı.

Akşehir Belediyesi kadar Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi uyarlamak, Nasreddin Öğretmen’nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu bütün dünyaya daha iyi tanıtabilmek nedeniyle düzenlenen Nasreddin Öğretmen Kutlama Günleri sabahtan namazı düzenlenen ‘Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler’ etkinliği ile başladı. Akşehir Nasreddin Öğretmen Meydanı’ndaki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Bazı halk kurum müdürleri ve amirleri, Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Kur’lahza-ı Kerim tilavetinin ardındaki sabahtan namazı kılınarak cemaate Nasreddin Hoca’nın tasavvufi yönü, kadılığı ve dini alimliği hakkında vaiz verildi. Namaz sonrası cemaat, Nasreddin Hoca Türbesi’ne geçerek toplu halde dua etti.

Burada bir tanımlama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “24-26 Ekim tarihleri arasında, Akşehir’de Nasreddin Öğretmen Kutlama Günlerimizi düzenleyeceğiz. 57 yıldır Milletlerarası boyutta Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenleniyordu. Bu şenliklerimizde Hocamızın mizahi yönü ele alınıyordu. Bağlı hocamızın yalnızca espri yönü yok. Hocamız mizahı gerçekten bir sanat olarak, bir latife bir nükte gibi insanları kırmadan mesajlar iletmekte kullanmış. Duyarlılığını göstermiş, yanlışlıkların giderilmesi için, insanları kırmadan böyle bir metot seçmiş. Biz şenliklerdeki programlarımızda zaman zaman fiilen hocamızın kültürel yönüne, İslam alimliği yönüne, filozofluk yönüne, kadılık yönüne de aksan yapıyorduk ama halkımızın talepleri, anketlerimiz, neticesinde bunu iki program halinde daha hoş vurgulu bir şekilde icra edelim diye karar aldık. Bundan sonradan tekrar 57 yıldır olduğu gibi 5-10 Temmuz Nasreddin Öğretmen Şenlikleri’mizde Hocamızın mizahi yönünü ele alacağız. Ekim ayında da İnşallah Hocamızın İslam âlimliği yönü, kadılık yönü, İslam felsefesi gibi yönleri ele gücenmiş olacak. Hocamızı en iyi şekilde tanımamız, onun mesajlarından istifade etmemiz gerekiyor. Onun latifelerine yalnızca gülüp geçmemek, gülerken düşünmemiz, tefekkür etmek gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Akkaya, konuşmasında Nasreddin Hoca Anma Günleri programı hakkında da katılımcılara veri verdi. Türbe ziyaretinin peşinde katılımcılara Nasreddin Öğretmen Meydanı’ndaki konakta yer alan Akşehir Belediyesi Çorba Çeşmesi’nde çorba ikramı yapıldı.

Kuran-ı Kerim ziyafeti ve Mevlid-i Şerif büyük ilgi gördü

Akşehir Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında Akşehir’de öğle namazı öncesi Akşehir Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile İplikçi Camisinde Nasreddin Öğretmen’nın ruhu için Mevlid-i Şerif okunarak Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Sultan Ahmet Cami Rehber Müezzin Kayyımı Aşkın Tunca, Eskişehir Çarşı Cami İmam Hatibi Neşet Kaplan ve Bursa Müftülüğü Din Görevlisi Fatih Erdem göre okunan Kur’an’ı Kerim, camiyi dolduran yüzlerce birey göre büyük beğeniyle dinlenildi. Mevlid-i Şerif ve hatim duasının peşinde kılınan öğle namazı sonrası camiye gelen cemaate, Akşehir Belediyesi tarafından gül şerbeti ve mevlid şekeri ikramı da yapıldı.

Çocuklar Nasreddin Öğretmen ile eğlendi

Akşehir Nasreddin Öğretmen Kutlama Günleri kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından Akşehirli minikler için Akşehir Kültür Merkezi’nde bir tiyatro gösterisi sunuldu.

Ali Meriç’in yazıp yönettiği ve Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncularının sergilediği ‘Nasreddin Öğretmen Bir Gün…’ isimli çocuk oyunu Akşehirli minikler göre ilgiyle izlendi. Nasreddin Hoca’nın 5 adet fıkrasının ele alındığı oyunda çocuklara Nasreddin Öğretmen’nın fıkralarından çıkaracakları dersler eğlenceli bir dille aktarıldı. Oyun boyunca neşe saçan dakikalar geçiren çocuklar, oyun bitiminde tiyatro oyuncularını ayakta alkışladı. Tiyatro gösterisinin sonunda Akşehir Belediyesi Başkan Vekili Özgür Kaçar göre oyunun Sahne Amiri Fatma Erdoğan’a Nasreddin Hoca’nın aksine çalışan saati hediye edildi.