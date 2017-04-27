Nasreddin Hocanın torunları ecdadı ile buluşmaya devam ediyor

sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderme organizasyonu devam ediyor.

‘Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor’ adıyla başlatılan projede, Çanakkale gezisine yeralma isteyen 11. derslik öğrencilerinden üçüncü grup düzenlenen törenle Çanakkale’ye uğurlandı. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki yapılan yolcu etme törenine, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclis Üyeleri, mektep idarecileri ve veliler katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, birincil kafilede 4 otobüsle 172 öğrenci, ikinci kafilede 8 otobüsle 344 öğrenci, üçüncü kafilede ise 4 otobüsle 172 öğrenci gönderilen gezide öğrencilere şanslı yolculuklar temennisinde bulundu. Çanakkale Zaferi Yıldönümü münasebetiyle bu yıldan başlayarak her yıl bütün lise 11.derslik öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderme kararı aldıklarını bildiren Başkan Akkaya, “Bugün ‘Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor’ projemizin üçüncü öğrenci kafilesini Çanakkale’ye uğurluyoruz. İnşallah Akşehirimizdeki bütün 11. Sınıf öğrencilerimizi Çanakkale’ye göndereceğiz. Akşehirli gençlerimiz, Nasreddin Öğretmen’mızın torunları Çanakkale’de ecdadıyla buluşup, onlara bir Fatiha okuyup, bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın neler çektiğini, orada nasıl kahramanlıklar gösterdiğini, nasıl bir epope yazdığını iliklerine dek hissedecekler. Bu sayede bu vatanın onlara emanet olduğu idrakiyle vatan bayrak ve ezan uğruna gerekirse bu vatan için onlarda canlarını feda etmekten çekinmeyerek, bu vatana daha pozitif sahip çıkacaklar. 15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminde de gördük ama 16 -18 yaşında çoğu gencimiz tankların önüne atıldılar, şehit oldular. Bu gençlerimizi katiyen unutmuyoruz, böyle gençlerimizin yetişmesi ve bu Çanakkale ruhunun diri tutulması için bu projemizi uygulamaya aldık” diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, böyle güzel bir proje için Akşehir Belediyesini tebrik ederek, “Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi kapsamında 11. derslik öğrencilerimizi belediyemizin imkanlarıyla Çanakkale’ye uğurluyoruz. Gençlerimiz; Çanakkale’nin tarihi ve kültürel yerlerini gezerken, Çanakkale’de ecdadımızın yaşayan olduğu kahramanlıkları, orada yaşanan gerçekleri kanımca uygun görerek müşahede edecekler ve onlardan ders çıkararak kendileri de onlardan geleceğe karşın bir takım dersler almış olacaklar. Böyle bir imkanı sağladıkları için Kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize de hayırlı, uğurlu yolculuklar diliyorum” diye konuştu.

Geziye katılan öğrencilerle birlikte anı fotoğrafı çektiren Kaymakam Türk, Başkan Akkaya ve beraberindekiler sonra otobüsleri el sallayarak Çanakkale’ye uğurladı.

Akşehir Belediyesi’nin ‘Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor’ projesi zarfında her hafta sonu 11. sınıf öğrencileri için Çanakkale gezileri düzenlenmeye devam edileceği belirtildi.