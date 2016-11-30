nasuh-mahruki-akuttan-istifa-etti

AKUT Arama Kurtarma Derneği Idare Heyeti Başkanı Ali Nasuh Mahruki, ayrıca derneğin Idare Heyeti Başkanlığından ayrıca de Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Mahruki’nin istifasının gerisinde AKUT’un internet sitesinden yapılan açıklamayla yeni idare duyuruldu:

YENİ BAŞKAN SAYDUN GÖKŞİN

“28.11.2016’da gerçekleştirilen Idare Heyeti toplantısında yeni devir bölümü yapılmış ve bugüne değin Genel Sekreterlik görevini sürdürmekte olan Saydun Gökşin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyesi Ebru Atalay Yüksek Dağ Genel Sekreterlik, AKUT Kocaeli Takım Lideri ve eğitmenimiz Recep Şalcı ise Idare Heyeti üyeliği görevine getirilmiştir.”