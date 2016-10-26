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NATO savunma bakanlarından aile fotoğrafı

Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapalı oturumunun peşinde savunma bakanları aile fotoğrafı için bir araya geldi.

26 Ekim 2016 Çarşamba, 20:46
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Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapalı oturumunun peşinde savunma bakanları aile fotoğrafı için bir araya geldi. Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da bulunduğu aile fotoğrafında yaşanan ilginç lahza kameralara yansıdı. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti’nin aile fotoğrafı çekimine geç kalmaları uyarı çekti. İki bakan bir arada aile fotoğrafına yetişmek için koştururken, diğer bakanlar da geç kalan mevkidaşlarını alkışladı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise bu bekleme hemen Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter ile ayaküstü sohbet etti. 

Derya Yetim
 

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