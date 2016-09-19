'Natürel ev' hayallerini saman ve çamurla gerçekleştirdiler

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de görsel sanatlar öğretmenliği yapan çift, saman balyaları ve çamurdan natürel ev yaptı.

Özgür ve Esin Ekinci çifti, doğal bir hayat yaşama hayaliyle bir süre önce Ökse Mahallesi’ndeki bin 250 metrekarelik bahçelerine saman ev yapmaya karar verdi. Bazı bölümler hariç usta çalıştırmayan aile, saman evi, çocuklarıyla çalışarak üç ayda oturulabilir hale getirdi.

Sağlam olması için sadece su basmanı kısmına beton atılan evin, kiriş ve kolonları tomruk, duvarları da saman balyaları ve çamurdan yapıldı. Kapı ve pencere için eski konak ve evlerdeki kapı ve pencereler kullanıldı.

Öğretmen çiftin Ankara ve Eskişehir’deki üniversitelerden gelen hocaları da ziyaret ettikleri eve hayran kaldı. Yaklaşık 60 metrekare alan üzerine yapılan saman ev görenlerin de ilgisini çekiyor.

Sıddık Demir Bilim Sanat Merkezinde görsel sanatlar öğretmeni olan Özgür Ekinci (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim ve heykelle uğraştıkları için hep samanla iç içe olduklarını, doğal bir hayat için her zaman saman ve çamurdan ev yapmayı hayal ettiklerini söyledi.

Samanın çok sağlıklı ve nemi dengede tutan bir özelliği olduğunu belirten Ekinci, şöyle konuştu:

“Bahçenin alanı yaklaşık bin 250 metrekare. Ev de 60 metrekare eğimli bir alan üzerine oturtuldu. Daha sonra ilerde sağa sola uzatmalar olacak. Mahalleye ilk geldiğimizde böyle bir ev yapacağımızı kimse beklemiyordu. Samanları ilk aldığımda, ‘herhalde hoca mandıra ile uğraşıyor, hayvanları var’ diye düşündüler. Belki çok kişi güldü. Ama benim hayalimde saman ev hep vardı. Bir çok aileye de örnek oldu. Arsa arayıp bu şekilde ev yapmak isteyenleri duydum. Doğa ile uğraşmak isteyen bir çok arkadaşımız oldu. Misafirden, burayı ziyaret etmek isteyenlerden artık iş yapamaz hale geldik.”