Nazmiye Muratlı, Başkan Toruyu ziyaret etti

Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda dünya rekoru kırarak ülkemize altın madalya kazandıran Meram Belediyespor’lu engelli halterci Nazmiye Muratlı, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti.

Eşiyle birlikte Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret eden Nazmiye Muratlı, “Benim buralara gelmemde ve ülkemi en iyi şekilde temsilcilik etmemde kulübümün koskocoman payı var. Bize defalarca büyük yardım karşılayan Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazmiye Muratlı ve öteki sporcuların milletlerarası arenada elde ettiği başarıların büyük önem taşıdığını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Ülkemiz son dönemde büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Nazmiye’nin ve diğer sporcuların elde ettiği başarılar ülkemize moral oldu. Belediyemiz spor kulübünün sporcusu olan Nazmiye Muratlı’nın 2012 Paralimpik Oyunları’ndan daha sonra 2016’da altın madalya kazanarak tarihe geçmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Milli Sporcu Nazmiye Muratlı’ya çiçek armağan etti. Eylül ayı içerisinde Brezilya’nın Rio şehrinde düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda 41 kg’da uğraş eden Meram Belediyesporlu Nazmiye Muratlı, 104 kilo kaldırarak ayrıca dünya rekoru kırmış, keza de ülkemize birincil altın madalyasını kazandırmıştı.