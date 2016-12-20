“Ne istiyorlar Türkiyeden?”

“TÜRKİYE’Yİ NIYET ALMALARININ İKİ NEDENİ VAR”

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Türkiye maksat, bu fazla açık. Türk milleti, bulunduğu yer, bu topraklarda bütün biriktirdikleri, toptan hepimiz hedefiz sahiden. Ne istiyorlar Türkiye’den? Nedir dertleri? Ben bunu kısaca iki şeye bağlıyorum: Bunun birincisi Türkiye’nin coğrafyası fazla değerli. mükemmel biliyorlar ki bu coğrafyadan doğabilecek güçlü bir inşa, mevcut statükoyu elinde tutanlar açısından bir daralmaya yol açacak. Buradan büyük bir gücün ortaya çıkması onlar için küçülmek anlamına gelecek. Uluslararası sistem birazcık da o kadar işliyor maalesef. Birinin kazanması için birinin kaybetmesi gerekiyor. Kürenin neresini çevirirseniz çevirin böyle benzersiz bir coğrafyaya sahip başka bir ülke yok. Büyük kıtaların bütün kimlikleri ile birlikte o kıtaların daha aşağı ölçekleri de bünyesinde. Bundan dolayıdır ancak burada yükselebilecek bir gücü mutlaka budamak gerekir.Türkiye’nin gaye alınmasının diğer nedenin ise tarihi geçmişi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, konuşmasına şöyle devam etti, “Eğer bu coğrafyadan enerjik bir yükseliş ortaya çıkarsa biliyorlar oysa o gücün benzer vakit da tarih denklemleri var ve onlar her yerde harekete geçecek. Yeni bir araya gelmeler olacak ve esas itibari ile bugüne kadar mazlumu hep mazluma hapsetmek isteyenlerin de hükümranlığı sona erecek. Bu şart zalimin işine gelmiyor. Dolayısıyla bu coğrafyanın, bu toprağın, bu milletin bugün biriktirdiği bu iki unsur üzerinden amaç konarak bir atak ile karşısında karşıyayız.” Tüm terör örgütlerinin birbirlerini besleyen bir mekanizma ile birbirlerini meşrulaştırarak çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Sahte yüzlerin maskeli balosunun biteceği günleri de göreceğiz. Bunu birlik beraberlik içerisinde yapacağız. Büyük bir birikimi, ideali de ayakta tutacağız” dedi.

“HOCA AHMED YESEVİ’Yİ ALGILAMAK İÇİN ONUN SIRRINI ÇAKMAK GEREKİR”

“Hoca Ahmed Yesevi” konulu sunumu için kürsüye ziyafet edilen Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Öğretmen Ahmed Yesevi’nin ömrünün son 63 yılını yer altı mescidinde geçirdiğini belirterek Yesevi’nin gerçek ölüm tarihi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere Hoca Ahmed Yesevi ve onun gibi alimleri anlayabilmeleri için bilim üstüne kitaplar okumaları gerektiğini öğütleyen Zeybek, bir takım yazarların bilim üstüne yazdıkları kitapları da örnek olarak göstererek Orhun Kitabelerine ve “Tengri” kavramına değindi. Kadim Türklerin inançları hakkında bilgiler veren Zeybek, “Varolan her nesneyi içine alır. Ondan diğer nesne yoktur ve o bütün nesnelerin içindedir” sözüyle Öğretmen Ahmed Yesevi’yi algılamak için bu sırrı anlamanın önemine uyarı çekti.

Zeybek, Öğretmen Ahmet Yesevi döneminde Türklerin çoğunun müslüman olmadığını, Farsçanın o dönem oldukça popüler olduğunu ve Türkçe’nin hemen hemen unutulduğunu belirterek, bu dönemde Hoca Ahmed Yesevi’nin Türkçe konuşarak 10 binlerce öğrenci yetiştirdiğini böylelikle Müslümanlığı yaydığını söyledi. Öğretmen Ahmed Yesevi sayesinde Türkçe’nin dirildiğini belirten Zeybek, Yasevi’nin karakteri hakkında da detaylı bilgiler vererek Ahmed Yesevi’nin kadın erkek ayrımı yapmadığını ve emek sömürüsüne kökten karşı olduğunu belirtti.

Plaket töreni ve fotoğraf çekiminin ardından konferans sona erdi.

ÇİLER ÖZCEYLAN

