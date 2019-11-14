Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da

ANKARA (AA) – Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'e ait 1938 yılı baskılı ve imzalı "Bir adam yaratmak" kitabı ve kartviziti ile Nazım Hikmet Ran'ın Bursa Cezaevi'nde yaptığı ahşap oymalı dikiş kutusu, el yazısıyla kaleme aldığı "Davet" şiirinden bir dize ve "Talihsiz Yusuf" tablosunun yer aldığı özel eşyaları, bir yıl boyunca sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ata Müzayede" koleksiyonunda yer alan eserler İstanbul'dan Ankara'ya getirildi.

Geçen yıl hayatını kaybeden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in koleksiyonunda yer alan Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Necip Fazıl Kısakürek ve Behice Boran’a ait fotoğrafların yanı sıra Ressam İbrahim Balaban'ın Nazım Hikmet'in "Şair Baba ve Damdakiler" kitabının kapağı için hazırladığı taslak resminin de yer aldığı tarihi eşyalar da müzede sergilenecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yakın tarihe tanıklık eden eserlerin görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Balcı, "Geçmişte burada kalmış pek çok ismin kişisel eşyalarına burada sahip çıkıyor ve 81 yıllık siyasi tarihi gözler önüne seriyoruz. Bülent Ecevit'in kendisiyle özdeşleşen kasketi ile kravatı, Muhsin Yazıcıoğlu’nun namaz takkesi ve seccadesi gibi manevi değeri oldukça yüksek kişisel eşyaları da bu müzede görebilmek mümkün. Bu eşyalar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.