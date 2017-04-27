Necip Fazıl'ın şiirleri halk otobüslerine girdi

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta halk otobüsleri koltuklarına Necip Fazıl Kısakürek’in şiirleri yapıştırıldı.

Yozgat Valiliği tarafından 2017’nin Necip Fazıl Kısakürek yılı ilan edilmesi nedeniyle Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri 40 halk otobüsüne Kısakürek’in şiirlerini yapıştırdı.

Halk otobüsünde yolculuk yapan vatandaşlar koltuk arkalarındaki, Üstad Necip Fazıl’a ait şiirleri okuyabilecek.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Harun Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat Valiliği tarafından 2017 yılının Necip Fazıl Kısakürek Yılı olduğunu anımsatarak, “Biz de bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte bir proje hazırladık. Projemiz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kabul edildi ve bunu uygulamaya koyduk. Öğrencilerle birlikte Necip Fazıl Kısakürek’in şiir ve sözlerini şehrimizde bulunan halk otobüslerinin koltuklarına yapıştık.” dedi.

Aydın, amaçlarının Necip Fazıl Kısakürek hakkında bir farkındalık oluşturmak ve otobüsteki kısa süreli de olsa geçen zamanın etrafa bakarak değil okuyarak değerlendirmelerini sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.