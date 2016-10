Necmettin Erbakan, doğumunun 90. yılında anılıyor

Milli Görünüm Lideri Necmettin Erbakan, “Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu” ile anılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle “Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu” düzenlendi. Hafız Ahmet Çalışır’ın Kur’lahza tilaveti ile başlayan sempozyumda Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin hazırladığı Necmettin Erbakan’ı tanıtan kısa film gösterildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise Necmettin Erbakan’ın yerli bir insan olduğunu oysa hiçbir süre yerel olmadığını ifade etti. Necmettin Erbakan’ın her zaman ülkesi ve İslam alemi için araştırmalar yaptığını gösteren Sorgun, “İslam dünyasında onunla bununla beraber diğer ülkelerde yola çıkanlar, önleri kesildiğinde belki şiddete saptılar. Fakat hocamız hiç bir zaman şiddete yönelmedi. Onun hayatından alacağımız çok şey var. O bir mümin, bir mücahit ve o bir muvahhitti” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de konuşmasında, Necmettin Erbakan ile egzersiz fırsatı bulduğu yılları anlattı. Başkan Akyürek, “Bir Takım millet vardır tarih onları yazar; bir takım ırk da vardır, onlar tarihi yazar. Erbakan hocamız yeni nesillere de anlatmamız gereken, tarih yazar kayda değer bir çaba insanı, büyük bir dava adamıdır. Ümmetin en kayda değer değerlerinden birisidir ve 20. asır hak ve gerçeklik mücadelesinde ve İslam dünyasının hürriyetini kazanması mücadelesinde en kayda değer kilometre taşlarından birisidir. Hepimiz Erbakan hocamızdan çok şey öğrendik. Erbakan hocamız bir mektepti. Çok sayıda insanın yetişmesine vesile oldu. Erbakan hocamızla Türkiye insanı Müslüman kimliğiyle hiç tereddütsüz, utanmadan, her platformda var olmayı öğrendi. Müslüman kimliğiyle her tarafta var olunabileceğini bize ve dünyaya gösterdi” şeklinde konuştu.

“Bugün 1969’da başlayan hareketin etkisini görüyoruz”

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan da babasının akademisyen, yatırımcı, siyasetçi ve devlet adamı kimliğiyle Türkiye ve İslam alemine kazandırdıklarını anlattı. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erbakan, şunları söyledi: “Merhum Erbakan Hocamızın başlattığı Milli Bakış hareketi kısa sürede büyük ivme kazanmış, hareket, kısa sürede arzulanan hedefe dürüst yol almıştır. Ulusal ve yerli söylemlerin, antiemperyalist duruşun meşruiyet alanını genişletmiş, son derece güçlü ve yayılmacı bir etkiye sahip olmuştur. Günümüzde 1969 yılında başlatılan bu hareketin gelişen etkisini görüyoruz. Milli manzara, 7 milyar insanı birleştiren, yeniden öze dönüş hareketi olarak sürdürülmüştür.”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Eğer 15 Temmuz’da bir kalkışma olduysa, bu kalkışmaya Anadolu halkı Cumhurbaşkanımız önderliğinde dur dediyse, bu dur deyişte rahmetli hocamızın öğrettiği bilinç, aşıladığı milli duruş mutlaka anılmalıdır, altı çizilmelidir” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Anadolu topraklarında İslam algısı oluşmasında Necmettin Erbakan’ın payının büyük olduğunu vurguladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk siyasi tarihine ismini altın harflerle yazdıran Necmettin Erbakan’ın Türkiye ve İslam coğrafyasında iz bırakan önemli bir lider olduğunu söyledi. Programda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mahmut Hakkı Akın, Erbakan’ın yaşamı hakkında ilan okudu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 30 Ekim’e kadar devam edecek sempozyumda Ulusal Görüşün Esas Karakteristiği, Türkiye Siyaseti ve Ulusal Gösterme, İktisadi Sistem ve Adaletli Düzen Fikri, Dünya Siyaseti ve Milli Görü, Ulusal Görünüm ve İslamcılık, Ulusal Görüşün Siyasal İletişimi, 28 Şubat Post Modern Darbesi ve Milli Manzara ve Mühendis ve Sanayici: Siyaset Öncesi Erbakan konuları ele alınacak.