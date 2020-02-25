Necmettin Erbakan Seydişehir'de anıldı
KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Saadet Partisi İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Saadet Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, "O ümmet için bir duruştu, bir bakış açısıydı ve bir okuldu. O bütün ümmete Müslümanca düşünmeyi, Müslümanca yaşama şartlarını öğretti. Doğru istikamet ve doğru duruş kazandırdı. Erbakan hoca, hala değeri anlaşılmamış bir liderdir. Bize Erbakan hocayı anlatanlar değil, anlayanlar lazım." dedi.
Erbakan'ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterinden sonra kürsüye çıkan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da konuşma yaptı.
Programa Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Saadet Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel ve MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül de katıldı.
-
İkinci el araç alım satımına VakıfBank güvencesi
-
“Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” yerli tanı testleri üretti
-
Öğretmen ile öğrencisi 20 yıl sonra aynı sahnede buluştu
-
“Paylaşılamayan köpek” Marley ile üniversiteli Osman'ın 2,5 yıllık hasreti son buldu
-
Karapınar'da polislerden kan bağışına destek
-
Prof. Dr. Gökhan Gökçe: “Prostat kanserinde erken tanı önemli”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.