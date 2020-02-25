Necmettin Erbakan Seydişehir'de anıldı

KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Saadet Partisi İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Saadet Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, "O ümmet için bir duruştu, bir bakış açısıydı ve bir okuldu. O bütün ümmete Müslümanca düşünmeyi, Müslümanca yaşama şartlarını öğretti. Doğru istikamet ve doğru duruş kazandırdı. Erbakan hoca, hala değeri anlaşılmamış bir liderdir. Bize Erbakan hocayı anlatanlar değil, anlayanlar lazım." dedi.

Erbakan'ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterinden sonra kürsüye çıkan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da konuşma yaptı.

Programa Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Saadet Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel ve MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül de katıldı.